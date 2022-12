Que faire avec les enfants pour les vacances de Noël ?

Partager Facebook

C’est parti pour 15 jours de vacances de Noël ! Toulouseblog a sélectionné pour vous des idées d’activités et de sorties pour les enfants.

Noël au centre-ville de Toulouse

Noël à Toulouse s’articule aussi autour d’animations festives : la maison du Père Noël, des manèges, des décors lumineux, des animations, dont la présence tant attendue du Père Noël, et des spectacles qui enchanteront petits et grands. Les enfants pourront s’arrêter au stand maquillage, écrire leurs lettres, se photographier sur le traîneau et ses rennes ou aux côtés de l’ours géant. Et enfin profiter de la patinoire.

Le principal Village de Noël se tiendra, place du Capitole, du vendredi 25 novembre à 10h30 au dimanche 25 décembre à 19h.

Début des festivités de Noël à Toulouse

La Cinémathèque Junior en fête

La Cinémathèque Junior en fête !, c’est cinq jours d’ateliers de création, de séances spéciales et d’animations à la Cinémathèque de Toulouse autour du cinéma. Pour cette 4e édition, il y en aura pour tous les gouts avec de belles découvertes.

> https://www.toulouseblog.fr/le-festival-la-cinematheque-junior-en-fete-revient-pour-les-vacances-de-noel/

Des Legos sur le Pont Saint Pierre

Du 15 au 22 décembre, le Pont Saint-Pierre se transforme ! Ses passerelles piétonnes seront customisées avec des briques LEGO. Les enfants pourront aussi découvrir des cadeaux, des boîtes aux lettres et des scènes de Noël reconstruites en briques LEGO.

> https://www.facebook.com/events/5692846717457697

Nouveau rendez-vous ciné-filou à Blagnac

Après le succès d’une première édition aux vacances d’automne, le CGR Blagnac propose de nouvelles séances « Ciné-Filou », une programmation pour le très jeune public pour les vacances de Noël. Une occasion de donner gout au cinéma pour le très jeune public (2 à 5 ans) souvent sans réelle offre de film pour cette tranche d’age.

Au programme sur l’écran :

Pirouette et le Sapin de Noël

Le Noël de Petit Lièvre Brun

Noël avec les frères Koalas

Myrtille et la lettre au Père Noël

Une surprise pour Noël

Momi & Lisa : Les lumières de Noël

La programmation s’articule autour sur le thème «Nature et Forêt» avec des activités éducatives comme des jeux, bricolages, coloriages, découpages,.. accompagnées d’une collation comme des compotes, gâteaux, jus de fruits.

Pour les vacances, nouveau rendez-vous Ciné-filou au CGR Blagnac

Le Noël d’Astérion à la Halle de la Machine

La Halle de La Machine ouvre pour la première fois ses portes lors d’une nocturne pleine de surprises. Alors que tombe une neige miraculeuse, le Véritable Marché de presque Noël déborde de créativité et de poésie à offrir. Rendez-vous pendant les vacances dans ce lieu unique gratuit pour les – 5 ans.

Du théâtre pour les plus petits

Durant les vacances, les salles de spectacle accueillent un panel de pièces de théâtre pour les tout-petits. On notera notamment Il était une fois Noel au théâtre de la Violette, La Moufle au Théâtre du Fil à Plomb, Le Coffre Magique de Noël à la Comédie de la Roseraie ou encore Expédition Noël au Théâtre de la Violette.

Les sites :

– https://www.theatredelaviolette.com/

Le Quai des Petits

Pour les 2-7 ans, le Quai des Petits offre un panel d’activités pour éveiller la curiosité de vos enfants. Hauts comme 3 pommes, les enfants peuvent découvrir et aborder les sciences de manière ludique. Forcement, pour les vacances, c’est l’un de nos endroits préférés.

> https://www.quaidessavoirs.fr/quai-des-petits