Hand: Première défaite à domicile pour le FENIX Toulouse

Samedi soir, Chambéry a créé l’exploit d’être la première équipe de la saison à battre le FENIX Toulouse au Palais des Sports (30-31).

Le Palais des Sports n’est plus une forteresse imprenable. Samedi soir, les savoyards de Chambéry ont réalisé la belle performance de cette 14e journée de Lidl Starligue chez un adversaire direct à l’Europe. Chambéry prend le score et vire en tête à la pause (14-17) grâce à 30 minutes maitrisés. Toulouse ne lâchera rien et va revenir à un but des visiteurs à une minute du temps réglementaire. Malheureusement, ce fut trop juste et le FENIX s’incline.

Réaction attendue dès mardi soir avec la réception du leader : Montpellier. Concours : Gagnez vos places pour FENIX Toulouse – Montpellier !