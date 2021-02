Synapson, cet automne en concert à Toulouse

Partager Facebook

Synapson sera en concert le samedi 23 octobre 2021 au Bikini, près de Toulouse.

Ces dernières saisons, les Synapson ont fait plusieurs fois le tour du monde pour porter leur musique. Plus de 100 concerts en un an, dont une grande partie jouée en en live, et des dates-clés, du Printemps de Bourges aux Vieilles Charrues en passant par les Solidays, jusqu’à un Zénith de Paris complet pour l’occasion.

Après très peu de date en 2020, Synapson attend de remonter sur scène et prendra la direction de Toulouse, du Bikini, le 23 octobre 2021.

Infos et réservations : www.lebikini.com