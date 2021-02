Sortie du premier EP de Beach SCVM

Partager Facebook

Les toulousains talentueux de Beach SCVM sortent leur premier EP ce vendredi accompagné du clip de « Waking Up » . Prenez vos cartes de membre pour « Sand Club » !

Le trio toulousain nous livre enfin,(on était impatient), son premier EP. En quelques titres, il fait rentrer le soleil dans le froid de l’hiver. Dans Sand Club, on retrouve les titres Pool Friends, Turquoise ou encore Rainy Day, des sons qui ont composés l’attente de ce premier EP. On y découvre aussi le très bon « Heart Attack » et « Waking Up ». Cinq titres nous embarquant dans un road movie musical ensoleillé, du sable partout et du bon son surtout !

En plus, le groupe nous offre le clip de Waking Up, une magnifique chanson. « L’intention de la chanson est d’ensoleiller la journée de l’auditeur, de lui donner la motivation, de le transporter dans un univers de vacances et de rêve confortable comme un plaid au coin du feu l’hiver, ou comme une brise légère sur la plage l’été bien installé sur sa serviette. L’intention est aussi d’en faire une chanson pour partir en vacances, à mettre fond dans la voiture, en famille, entre amis, c’est le but. » nous explique Beach SCVM. Pari réussi !

Bref, prenez vos cartes de membres pour le « Sand Club » de Beach SCVM.

> https://open.spotify.com/album/5Oqscx8KKe1UIN2q4qKtfs

> https://beachscvm.bandcamp.com/album/sand-club

Pour redécouvrir l’interview du groupe : https://www.toulouseblog.fr/rencontre-beach-scvm-nous-presente-son-nouveau-titre-turquoise/