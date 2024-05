Blue Jay, Chloëmoi, Dinaa et Visceral pour la finale du Tremplin Rose Festival ce mercredi

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Blue Jay, Chloëmoi, Dinaa et Visceral joueront sur la scène du Bikini ce mercredi 15 mai pour la grande finale du tremplin Rose Festival 2024.

Après deux demi-finales régionales, les 19 avril à Victoire 2 (Montpellier) et 24 avril au Metronum (Toulouse) où les 8 candidat·es ont défendu leur projet musical sur scène, le jury de professionnel·les de la musique a fait son choix !

Suite à des discussions intenses et passionnées entre les jurés, l’équipe du Tremplin et l’association Rose sont heureux·ses d’annoncer les 4 finalistes de cette seconde édition du Tremplin Rose : Blue Jay, Chloëmoi, Dinaa et Visceral joueront sur la scène du Bikini le 15 mai pour la grande finale !

À cette occasion, les 4 finalistes se produiront devant un nouveau jury d’exception : Bigflo & Oli, Samuel Capus (Directeur – Rose festival), Jean-Nicolas Baylet (Directeur général – Groupe La Dépêche), Fred Musa (Animateur – Skyrock), Marie Boulicaut (Label manager – Bonne Étoile), Mouss (Artiste – groupe Zebda) seront présent·es au Bikini, accompagné·es de nombreux professionnel·les de la musique invité·es spécialement pour l’occasion.

L’objectif se rapproche ! En plus du cashprize partagé entre les 4 finalistes, nous rappelons que les gagnant·es auront la chance d’ouvrir la scène du Rose Festival à la fin de l’été, remporteront un accompagnement personnalisé, une résidence scénique et une session d’enregistrement en studio.

Réservations : https://spectacles.bleucitron.net/reserver/tremplin-rose-bikini-2024-finale/3647