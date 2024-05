Ouverture de saison de l’Ephémère Guinguette

Partager Facebook

L’Ephémère Guinguette de Lacroix-Falgarde ouvre sa 13e saison estivale le vendredi 7 juin prochain.

Le beau temps arrive, et dans ses bagages l’ouverture des guinguettes dans la région toulousaines. L’Ephémère Guinguette de Lacroix-Falgarde rallume ses lampions vendredi 7 juin à partir de 17h ! Kalangatà et son bal afro-latin inaugurera le dancefloor à 21h pour un voyage dansant, bercé de chaleur et de joie, allant du Brésil à la Colombie, en passant par le Cap Vert et l’Angola.

Au programme de cette belle saison à venir, du swing, des musiques du Monde voguant de la Réunion à la Turquie, en passant par les Balkans, l’Arménie ou la Scandinavie , une « Accordéonistade », des chansons à guincher, un DJ set afro-tropical sur vinyles, de l’Irish Folk… Et bien plus encore. Pas moins de 33 concerts différents sont prévus lors des 11 week-end d’ouverture, il y en aura donc pour tous les goûts, et toutes les oreilles !

Qui dit guinguette, dit aussi restauration avec le Verdoyant Éphémère, qui régalera de ses bons petits plats. A la buvette, vous serez accueillis par toute l’équipe de bénévoles, à l’ombre des grands chênes en bord d’Ariège, pour siroter bières locales et bios ou notre cocktail maison inimitable, le fameux Guingoulet !

L’Ephémère Guinguette et le restaurant Le Verdoyant Éphémère vous accueillent les vendredis, samedis et dimanches du vendredi 7 juin au dimanche 1er septembre

L’Ephémère Guinguette

31120 Lacroix-Falgarde

www.lephemereguinguette.com