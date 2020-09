Sur Instagram, Toulouse s’archive !

Partager Facebook

Le compte instagram Toulouse Archives met en avant l’histoire de Toulouse. Un dépoussiérage à plus de 1000 abonnés.

Après Twitter et Facebook, les archives de la ville rose s’exposent désormais sur la plateforme Instagram depuis le 31 aout dernier. Il faut dire que Toulouse compte plus de 95 000 clichés numérisés dans sa bibliothèque. De quoi faire vivre le compte et se replonger dans l’histoire de la ville.

Pour plonger dans un passé riche, cette nouvelle vitrine toulousaine donne trois rendez-vous hebdomadaire : le lundi avec une photo en rapport avec l’actu, le mercredi une pépite et le vendredi, Toulouse en noir et blanc.

Amoureux d’histoire et de Toulouse, ce compte est fait pour vous…et pour tous les autres aussi !