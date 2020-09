Musique et Skate avec le Festival We Are Nice People près de Toulouse

Ce samedi 12 septembre, Aureville, près de Toulouse, accueille la 5e édition de We are nice people festival.

Cette cinquième édition sera l’occasion d’initier un nouveau projet de territoire : rapprocher deux activités porteuses d’un même état d’esprit et d’une même philosophie, la musique et le skate ! Le festival se déroulera donc cette année sous la magnifique halle lauragaise (à flan de colline) d’Aureville (à 2,5 km de Lacroix-Falgarde et 17 km de Toulouse). Les festivaliers pourront ainsi découvrir ce charmant village, assister aux descentes spectaculaires des skaters sur les routes du coteau et passer une soirée musicale haute en couleurs.

Le collectif Tong’z et Super Panela pour le show

Plus qu’un groupe, c’est un collectif de musiciens, une sorte de labo participatif, un incubateur artistique ! Les membres du collectif viendront présenter leur Dj set et nous faire découvrir leurs multiples influences musicales. Dancefloor assuré !

Avec la fanfare Super Panela, c’est toute la Colombie qui est mise à l’honneur! Les 8 musiciens gastronomes de cette formation toulousaine 100% « azucarrrr » piochent avec gourmandise dans les ambiances de l’âge d’or de la musique tropicale et se délectent des métissages propres à la scène colombienne actuelle. Des cumbias et gaitas des Caraïbes au currulao du Pacifique, des tambours africains de la jungle tropicale aux flûtes andines des sommets, Super Panela nous embarque à bord de sa locomotive musicale pour nous faire voyager au travers de ce grand pays.

Infos : http://wearenicepeople.fr/