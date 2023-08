Stade Toulousain. Romain Ntamack donne de ses nouvelles sur Canal +

Partager Facebook

Forfait pour la Coupe du Monde 2023, qui commencera le 8 septembre avec France – Nouvelle Zélande, l’ouvreur du Stade Toulousain Romain Ntamack a donné de ses nouvelles au micro de Canal +.

Depuis sa sortie sur blessure face à l’Ecosse début aout, et l’annonce de son forfait pour la Coupe du Monde en raison d’une rupture des ligaments croisés du genou, on attendait des nouvelles de Romain Ntamack. L’ouvreur international était à Ernest Wallon pour voir la belle victoire du Stade Toulousain sur Montpellier. L’occasion pour le journaliste de Canal +, Guilhem Garrigues, de lui tendre un micro et de première de ses nouvelles.

Romain Ntamack y remercie les supporters, ses proches pour le soutien après cette grosse déception de rater « sa coupe du Monde ». Le joueur dit relativiser et se préparer à son opération de jeudi. Pour lui, l’idée est de revenir le plus vite possible tout en expliquant qu’il est encore jeune et espère jouer d’autres Coupes du Monde.

🎙️ « C’est pas facile c’est sûr, mais je me dis toujours qu’il y a plus grave, ça reste que du rugby »



Romain Ntamack et sa légendaire force de caractère, sa détermination 💪 pic.twitter.com/hPMDNIB1jh — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) August 27, 2023

Le public d’Ernest Wallon, fidèle à lui même, a salué la présence de Romain Ntamack avec une ovation lors de son passage sur l’écran géant du Stade.