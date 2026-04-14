Capitolium : Le TFC et le Stade Toulousain s’unissent pour une collaboration mondiale inédite !

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C’est une annonce qui fera date dans l’histoire du sport mondial, et elle s’écrit ici, dans la Ville rose. Le Stade Toulousain et le Toulouse Football Club ont dévoilé « Capitolium », une collaboration exceptionnelle unissant les deux institutions autour d’un projet commun. Au cœur de cette union : la création d’un maillot collector unique et l’organisation d’un week-end de festivités historiques au Stadium.

Toulouse n’est pas seulement la capitale européenne de l’espace, c’est aussi une terre de sport incontournable. Preuve en est avec cette annonce retentissante : pour la première fois au monde, deux clubs professionnels d’une même ville, évoluant au plus haut niveau de leurs disciplines respectives, s’associent pour lancer un maillot commun en collaboration avec leur équipementier Nike.

« Capitolium » : Un hommage vibrant à l’identité toulousaine

Plus qu’un simple vêtement sportif, ce maillot baptisé CAPITOLIUM est une véritable déclaration d’amour à la ville de Toulouse. Conçu comme une extension de l’univers de la place du Capitole, centre névralgique et cœur battant de la cité, le design s’éloigne des sentiers battus pour proposer une esthétique élégante et contemporaine.

Fini les traditionnels contrastes habituels : le maillot s’habille de teintes crème et anthracite, inspirées des reflets marbrés du célèbre monument toulousain. Des touches plus vives et dorées viennent sublimer l’ensemble, en écho aux riches dorures qui ornent les murs et plafonds de l’Hôtel de Ville.

Identiques dans leur conception, les tuniques du Stade Toulousain et du TFC ne se différencieront que par leur coupe technique propre à chaque sport et le positionnement de leur blason. Les passionnés d’histoire locale apprécieront également les inscriptions subtiles Palladia Tolosa et CAPITOLIUM, rappelant la puissance culturelle de la cité.

Un week-end sportif exceptionnel au Stadium les 25 et 26 avril

L’apothéose de cette collaboration historique se déroulera sur la pelouse de l’île du Ramier. Le week-end du 25 et 26 avril, le Stadium deviendra le théâtre d’une célébration sans précédent : les deux équipes fanions joueront sur la même pelouse, à moins de 24 heures d’intervalle, en arborant ce même maillot collector.

Pour Vincent Bonnet, Directeur Marketing & Communication du Stade Toulousain, cet événement va bien au-delà de l’aspect purement sportif : « C’est avant tout une aventure humaine sur laquelle nous collaborons depuis plus de 3 ans. Nous aspirons à faire de cette dernière une référence mondiale, dans le sport et au-delà, autour d’un concept global à 360 degrés, connoté « lifestyle ». […] c’est une expérience festive et fédératrice que nous proposons à tous. »

Une expérience globale pour les supporters

Afin de rassembler les communautés des deux clubs, l’activation « Capitolium » se veut totale. Les supporters toulousains pourront profiter :

D’une capsule commune de vêtements (incluant des shorts et warm-up prolongeant l’unité du maillot).

D’une billetterie couplée pour ne rien manquer de ce week-end de chassé-croisé au Stadium.

De pop-up stores exclusifs et de nombreuses animations dans toute la ville.

En unissant l’héritage des Capitouls et la ferveur du football, « Capitolium » prouve que si les ballons diffèrent, la passion, elle, vibre à l’unisson sous le ciel toulousain.