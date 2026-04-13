Gagnez vos places pour le match de vendredi soir FENIX Toulouse Handball face à Dijon

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Tentez votre chance pour venir soutenir le FENIX lors de la prochaine affiche au Palais des Sports face à Dijon ce vendredi ! En attendant de retrouver l’ambiance des tribunes, retour sur la dernière rencontre des Toulousains.

Le FENIX s’incline après un gros combat face à Nantes (25-30)

Au terme d’un match intense au Palais des Sports André-Brouat, le FENIX Toulouse Handball s’est livré à un duel engagé face au HBC Nantes. Les Toulousains ont bien entamé la rencontre, s’appuyant sur une défense solide et des phases de jeu rapides pour prendre les devants en première période.

Malgré cette bonne dynamique, Nantes a progressivement imposé son expérience, revenant au score avant la pause. Au retour des vestiaires, le rythme s’est encore intensifié, avec des échanges rapides et une forte intensité physique.

Le FENIX a su rester au contact grâce à une attaque efficace et des arrêts importants de son gardien. Dans le dernier quart d’heure, Nantes a toutefois fait preuve de réalisme dans les moments clés pour creuser un léger écart. Les Toulousains n’ont rien lâché, poussés par leur public, mais ont manqué de précision dans les dernières possessions.

Au final, le FENIX s’incline après une prestation combative, riche en enseignements, face à une formation nantaise solide.

La réaction de Jef Lettens