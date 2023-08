Bande annonce pour le film Le Règne Animal

Partager Facebook

Le réalisateur Thomas Cailley revient derrière la caméra avec Le Règne Animal. Découvrez la Bande Annonce !

Neuf ans après l’excellent Les Combattants, Thomas Cailley a fait l’ouverture de la section Un certain regard au 76e Festival de Cannes en mai dernier avec Le Règne Animal. On découvre aujoud’hui la bande annonce de ce film porté par Romain Duris, Paul Kircher et Adèle Exarchopoulos. On y retrouve une atmosphère tendue pour un long métrage très attendu.

Synopsis : Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforment peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d’un nouveau genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence.

Le film est attendu en salle le 4 octobre 2023.