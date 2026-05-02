Gagnez vos places : Le Fénix Toulouse défie Saint-Raphaël pour un 8 mai de feu !

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Le week-end prolongé s’annonce particulièrement sportif dans la Ville Rose ! Le vendredi 8 mai 2026 à 20h00, le Palais des Sports André Brouat va de nouveau trembler sous les clameurs des supporters. Le Fénix Toulouse Handball reçoit la redoutable équipe de Saint-Raphaël (SRVHB) pour une affiche de gala en Liqui Moly StarLigue.

À cette occasion, Toulouseblog.fr vous gâte et vous offre l’opportunité de vivre cette rencontre décisive depuis les tribunes avec notre grand jeu-concours !

L’enjeu : Une fin de saison palpitante pour l’Europe !

Ce match du 8 mai n’est pas une simple rencontre de championnat, c’est une véritable finale avant l’heure pour nos Toulousains ! Engagés dans un sprint final haletant, les hommes de Danijel Andjelkovic ont les yeux rivés vers le sommet du classement. Toujours en lice pour sécuriser une place européenne (Top 5/6), le Fénix compte bien s’appuyer sur sa dynamique exceptionnelle à domicile pour faire plier les Varois.

Pourquoi nous sommes très optimistes :

L’avantage du terrain : Le Palais des Sports est une véritable forteresse cette saison. Poussés par un public en fusion, les joueurs toulousains s’y transcendent systématiquement.

Un collectif soudé : Avec une défense de fer et des combinaisons offensives fulgurantes, Toulouse a largement les armes pour imposer son rythme face à un adversaire direct.

La soif de victoire : Chaque point compte dans cette dernière ligne droite du championnat. La motivation est à son comble pour consolider leur position dans le haut du tableau. Le Fénix est prêt à tout donner !

Informations Pratiques

Date : Vendredi 8 mai 2026 (Jour férié)

Heure du coup d’envoi : 20h00 (Venez en avance pour profiter de l’échauffement et de la ferveur de l’avant-match)

Lieu : Palais des Sports André Brouat (3 Rue Pierre Laplace, 31000 Toulouse)

Accès : Métro Ligne B (Station Compans-Caffarelli)

Le Fénix Toulouse Handball a plus que jamais besoin de vous pour enflammer le Palais des Sports et poursuivre son ascension. Participez à notre concours et venez soutenir notre équipe vers la victoire !