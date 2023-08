XV de France. Le toulousain Romain Ntamack manquera la Coupe du Monde 2023

Partager Facebook

Triste nouvelle pour le XV de France. Le demi d’ouverture du Stade toulousain Romain Ntamack déclare forfait pour la Coupe du Monde 2023, victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche.

Samedi soir, on a vu Ntamack sortir du terrain face à l’Ecosse, la tête basse et boitillant. Quelques heures plus tard, le staff se montrait plus ou moins rassurant quant au genou de l’international français. Selon des informations de l’Equipe, le toulousain a passé des examens ce lundi montrant une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Le XV de France n’ a rien officialisé mais une telle blessure conduit logiquement au forfait du toulousain. Un vrai coup dur pour les bleus.