Spectacles : Échappez-vous à Ramonville ce week-end !

L’équipe d’ARTO à Ramonville vous propose un samedi de spectacles au KIWI.

Vous êtes plutôt « salle obscure », « plein air », « labo » ou les trois ? Eh bien, tout sera possible samedi à Ramonville ! La journée s’ouvrira avec un spectacle de Julie Nioche à partager en famille, tandis que les amateurs et amatrices de balades arpentront les rues de Ramonville, guidé‧e‧s par la compagnie La Bouillonnante ! Quant aux curieux et curieuses, aux avides d’art et de science, ils et elles visiteront le Studiolow de Diane T.

Le Programme de ce samedi !

> Une échappée / Julie Nioche

Solo de danse dès 3 ans

Sam. 19 juin à 11h

Au Kiwi, Ramonville

Tarifs : 9/5 €

Artiste associée à La Place de la Danse, Julie Nioche (cie A.I.M.E. – Association d’Individus en Mouvements Engagés) a imaginé un spectacle pour minis spectateurs et spectatrices. Avec presque rien, la danseuse fait et défait des paysages dans une chorégraphie d’objets douce et fascinante.

> Portraits d’ici / Cie La Bouillonnante

Balade sonore et poétique dès 9 ans

Sam. 19 juin à 11h30, 16h et 17h

Départs toutes les 5 min du Kiwi

Gratuit, sur réservation

Portraits d’ici est une balade sonore et poétique, imaginée à partir de récits et de portraits d’habitant·e·s. Pendant 6 jours, la compagnie a sillonné les rues à la rencontre de celles et ceux qui peuplent la ville. Muni·e·s de casques audio, vous serez invité·e·s à (re)découvrir Ramonville sous un nouveau jour…

> Studiolow / Diane T

Expo / rencontre / sortie de résidence

Sam. 19 juin de 14h à 16h

Au Kiwi, Ramonville

Accès libre

Diane T, artiste-chercheuse BioArt, explore l’interface de l’art, de la science et de la technique. En développant ses propres médiums vivants, elle expérimente d’autres supports artistiques. Ainsi les matières se transforment de façon autonome et échappent au contrôle, rappelant notre relation au vivant…

>> Plus d’infos sur le site Arto : https://kiwiramonville-arto.fr/