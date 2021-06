Début à Toulouse du festival Des Images aux Mots

Partager Facebook

Le 14e festival de film LBGTQI+ , Des Images aux Mots, fera son retour du 18 au 27 juin à Toulouse.

Cette année, ce joli festival se déroule en deux temps. Deux fois plus de plaisir et plus de lieux touchés. Des Images aux Mots a débuté le 1er juin en Occitanie et arrive enfin à Toulouse dès ce vendredi 18 juin. Le Festival Des Images Aux Mots est le rendez-vous incontournable de la région Occitanie du cinéma LGBTQI+.

Depuis 2007, traditionnellement de fin janvier à début mars, à Toulouse puis dans la région Occitanie, le Festival permet de découvrir des œuvres (longs et courts métrages ainsi que documentaires) du monde entier et des invité.e.s de qualité. Un Prix du jury et un Prix du public sont remis chaque année.

L’association DIAM organise le Festival en partenariat avec une trentaine de cinémas et d’instituts culturels. Elle est partenaire avec plus d’une vingtaine de festivals de cinéma régionaux, nationaux et d’associations pour faire du Festival un lieu de rencontre, d’échange donnant de la visibilité aux LGBTQI+ dans la culture et aux films traitant de cette thématique. Elle se mobilise aussi au long de l’année pour des événements liés au cinéma et pour lutter contre les discriminations sur les LGBTQI+.

Le Festival s’accompagne aussi d’expositions photographiques, de concerts permettant à des artistes locaux de partager leurs talents. Il se mobilise aussi auprès du public scolaire et universitaire et se veut inclusif pour le public sourd et malentendant sur certaines projections.

Une belle édition 2021 !

La version toulousain débute ce vendredi au Gaumont Wilson avec le film A Nos Enfants de Maria de Medeiros. La clôture se fera le lundi 28 juin avec le film Tomber pour Ali en présence de Romas Zabarauskas, le réalisateur. Enfin, remise des prix au Cabaret le Kalinka le dimanche 4 juillet prochain.

A Toulouse, la programmation se fera dans plusieurs lieux comme le Cinéma ABC, l’American Cosmograph, le Conseil Départemental, le Cratère, l’Espace diversités laïcité, le Gaumont Wilson ou encore l’Institut Cervantes. Sans oublier hors Toulouse, Le Rex à Blagnac ou encore le Central de Colomier et Le Vélo de Muret.

Toute la programmation : https://www.des-images-aux-mots.fr/