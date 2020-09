Les résultats sportifs du weekend des clubs toulousains

Partager Facebook

Déceptions et belles victoires sont à l’honneur de ce weekend de sport pour les clubs à Toulouse.

Première victoire du TFC en Ligue 2 !

Après 332 jours sans victoire, le Toulouse FC signe son premier succès en Ligue 2 face à Auxerre (3-1) au Stadium de Toulouse. Et pourtant c’était pas gagné. Est ce que le club de la ville rose lance enfin sa saison ?

>> Ligue 2 : Premier succès pour le TFC face à Auxerre (3-1)

Champions Cup : Fin de l’aventure pour le Stade Toulousain

Samedi , en Angleterre, le Stade Toulousain a subi le réalisme des anglais de l’Exeter (28-18) et s’incline en demi-finale de la Champions Cup. Pourtant, Toulouse a montré dès l’entame de la rencontre une belle envie en prenant rapidement la marque. Sauf que les anglais, en deux actions, ont pris facilement les commandes. Patient et réaliste, Exeter s’offre sa première finale européenne face au Racing 92. Pour Toulouse, qui a perdu Arnold sur blessure, retour au Championnat, et il faudra tout recommencer pour rêver d’une cinquième étoile.

Nos Toulousains échouent aux portes de la finale d'European Rugby Champions Cup mais ont réalisé une superbe épopée… Publiée par Stade Toulousain sur Samedi 26 septembre 2020

Le FENIX débute avec un succès sa saison

Et c’est bien parti pour le FENIX Toulouse. Quatre jours après son nul en Coupe d’Europe, les toulousains se sont imposés avec la manière sur le parquer de Chambéry en ouverture de la Lidl StarLigue. De quoi bien préparer le match retour européen mardi au Palais des Sports.

>> Lidl Starligue : Le Fenix Toulouse ouvre parfaitement la saison

Final Four : La Covid 19 aura eu raison des Spacer’s Toulouse

C’est la grosse déception du weekend. Voir de l’année pour les clubs toulousains. Des cas de Covid 19 ont été détectés vendredi au sein de l’effectif toulousain ce qui a entrainé le forfait pour la final Four. Une demi-finale à la maison dont les Spacers rêvaient depuis des mois. L’ARS a demandé un isolement de l’équipe jusqu’au 2 octobre. Donc pas d’ouverture du championat le 1er octobre au Palais des Sports face à Montpellier. Terrible weekend pour Toulouse.

Pro D2 : Colomiers enchaîne à domicile

Pour son premier match de la saison à domicile, Colomiers n’est pas tombé dans le piège des landais. Les columérins s’imposent face à Mont-de-Marsan (22-17) signant un deuxième succès de rang en seulement trois rencontres.

Basket Féminin : Match reporté pour le TMB

La rencontre entre Toulouse Métropole Basket et Reims a été reporté en raison de cas de COVID 19 dans l’effectif toulousain. Pas de première journée de championnat pour les toulousains quelques jours après une belle qualification en Coupe de France.