Le projet L’Epée ce mercredi soir au Bikini

The Liminanas, Emmanuelle Seigner et Anton Newcombe se réunissent autour du projet L’Epée à découvrir au Bikini ce mercredi 18 décembre 2019.

Diabolique devait à la base être un album solo de l’actrice Emmanuelle Seigner, composé par les Français The Limiñanas et produit à Berlin par l’Américain Anton Newcombe le leader de The Brian Jonestown Massacre. Mais un rêve est venu bouleverser ces plans. Il en est né un vrai groupe, baptisé L’Epée, une tournée, un album intense et quelques lettres d’amour émues au rock’n’roll

Rendez-vous au Bikini ce mercredi 18 décembre pour une aventure incroyable.

L’ÉPÉE (The Limiñanas + Emmanuelle Seigner + Anton Newcombe)

Le 18 décembre 2019

Le Bikini

www.lebikini.com