Sortie Cinéma : Enorme, Police, Poissonsexe…

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Cette semaine, le cinéma français à l’honneur avec « Enorme » de Sophie Letourneur, « Police » de Anne Fontaine et « Poissonsexe » de Olivier Babinet.

Enorme de Sophie Letourneur avec Marina Foïs, Jonathan Cohen, Jacqueline Kakou

Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire elle n’en a jamais voulu et ils étaient bien d’accord là-dessus. Il commet l’impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en baleine et Frédéric devient gnangnan.

Police de Anne Fontaine avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière.

Poissonsexe de Olivier Babinet avec Gustave Kervern, India Hair, Ellen Dorrit Petersen

Alors que Miranda, la dernière baleine au monde, fait la une des journaux, Daniel, physicien obstiné, tente de redonner aux poissons l’envie de copuler. Célibataire désabusé, il est lui-même hanté par le désir d’être père et compte bien traiter ce problème scientifiquement.

Antigone de Sophie Deraspe avec Nahéma Ricci, Rachida Oussaada, Nour Belkhiria

Antigone est une adolescente brillante au parcours sans accroc. En aidant son frère à s’évader de prison, elle agit au nom de sa propre justice, celle de l’amour et la solidarité.Désormais en marge de la loi des hommes, Antigone devient l’héroïne de toute une génération et pour les autorités, le symbole d’une rébellion à canaliser…