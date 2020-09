Avant Première de « 30 Jours Max » en présence de Tarek Boudali au CGR Blagnac

Partager Facebook

Le 4 octobre prochain, l’acteur-réalisateur Tarek Boudali présentera en avant-première son deuxième long métrage » 30 jours max » au CGR Blagnac.

Petit à petit, les avant-premières font leur retour dans les salles obscures. L’une d’entre elles va réunir le public au CGR Blagnac en octobre prochain. Tarek Boudali débarque avec dans ses bagages son deuxième film « 30 jours max ». Trois ans après Epouse-moi mon pote, et quelques rôles dans d’autres fimms comme dans Nicky Larson, le réalisateur incarne un jeune flic très maladroit.

L’acteur et réalisateur sera accompagné pour l’occasion de son ami et comédien Julien Arruti, lui aussi présent au générique du long métrage.

Synopsis : Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par les autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente jours à vivre, Il comprend que c’est sa dernière chance pour devenir un héros au sein de son commissariat et impressionner sa collègue Stéphanie. L’éternel craintif se transforme alors en véritable tête brûlée qui prendra tous les risques pour coincer un gros caïd de la drogue…

Réservez vos places pour le dimanche 4 octobre sur https://www.cgrcinemas.fr/blagnac/film/302791/