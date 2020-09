Le Centre de Formation du TO XIII a fait sa rentrée

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce mardi 1er septembre, comme la plupart du public scolaire en France, les pensionnaires du Centre de Formation du Toulouse Olympique XIII ont fait leur rentrée pour la saison 2020/2021 au centre d’entraînement du TO, complexe sportif Toulouse Lautrec.

L’objectif de cette session était d’expliquer, aux 5 nouveaux Olympiens comme aux anciens, le fonctionnement et les missions du Centre : former et accompagner les professionnels de demain avec 3 leviers d’épanouissement d’un jeune joueur, que sont le rugby, les études et le loisir.

Les pensionnaires ont ainsi pu rencontrer les personnes qui constituent leur encadrement : Fabrice MOREAU (co-Président de l’association du TO XIII, de laquelle dépend le Centre de Formation), Jean-Éric DUCUING (Directeur), Sébastien RAGUIN (responsable technico-tactique), Bastien COSTES (préparateur physique), Nicolas BLANC (responsable administratif) et Pascal LAROCHE (responsable du suivi social). Sylvain HOULES, l’entraîneur équipe professionnelle, était également présent.

Pour sa 14ème année d’existence, la structure d’excellence Toulousaine accueille donc 18 pensionnaires, dont 2 ont déjà porté le maillot de l’équipe fanion, Pierre-Jean LIMA et Hugo PEZET (sans compter Mathieu JUSSAUME qui fait déjà partie de l’effectif pro).

Ils auront entre 14 et 18 heures d’entrainement par semaine, et sont suivis par une équipe médicale. Côté formation, les jeunes sont accompagnés par des encadrants du TO, qui les guident sur le plan scolaire et professionnel.

Voilà donc une nouvelle promotion, composée d’aspirants à l’équipe professionnelle, comme l’ont été avant eux – pour ne citer qu’eux – Bastien ADER, Anthony MARION, Maxime PUECH, Justin SANGARÉ ou Paul MARCON. Ce dernier sera d’ailleurs le parrain de la promotion 2020/2021, un rôle qui consiste à conseiller les jeunes joueurs, témoigner de son parcours, de ses difficultés, de son expérience, et être présent aux différents événement du Centre de Formation.