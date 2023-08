Soirée Rock Français à la Halle de la Machine

Partager Facebook

Jo Dahan et le Gonzo Club s’installent à la Halle de la Machine pour une soirée rock français comme on les aime ce samedi 12 aout.

Le festival Halle Night Long est de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure et des afficionados de musique. Tous les vendredis et samedis soirs jusqu’au 26 août, prenez rendez-vous avec votre plus fabuleux déhanché, à l’occasion de ces concerts gratuits en plein air. Soul, rock, hip-hop, fanfare ou funk, c’est le meilleur de la scène locale dans une ambiance estivale et joyeuse. Rendez-vous ce samedi avec Jo Dahan et le Gonzo Club

Une guitare qui râpe et qui racle. Une caisse claire qui claque, tel un métronome imperturbable hachant menu une distorsion ronflante. Et puis, Jo Dahan et le Gonzo Club – accessoirement, le bassiste très électrique de la Mano Négra, la rythmique implacable des Wampas sur scène (et sur 4 albums) et le compagnon de route de Gaëtan Roussel. Excusez du peu !

Préparez vous, cet énergumène et ses deux complices vont réveiller le punk qui sommeille en chacun de nous.

Infos : www.halledelamachine.fr