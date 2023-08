Cette semaine lors du Festival 31 Notes d’été !

Partager Facebook

Le Festival 31 Notes d’été continue d’émerveiller le public avec de jolies spectacles . Découvrez les temps forts du 10 au 13 aout 2023 !

Pour sa deuxième semaine, le festival se déplace dans 7 communes haut-garonnaises, avec 18 spectacles, 8 expositions et 26 visites touristiques, culturelles et patrimoniales.

Parmi les temps forts de cette semaine, la déambulation théâtralisée de La Cohorte investit la Place Raymond d’Alfaro d’Avignonet-Lauragais le 10 août, avec le comédien Albin Warrette. La Maison de la Terre de Poucharramet, labélisé lieu « Comme à la maison » par le Département, accueille le concert de Coquille, en solo au violoncelle, pour un « pique-nique musical » à 12h30. La « Pause Guinguette » avec La Brasserie sonore à 19h30 sera suivie des reprises musicales détournées des Trash Croutes.

Le samedi 12 août à 21h, Lakhdar Hanou Ensemble et l’Orchestre de Chambre

de Toulouse proposent une rencontre entre les musiques classiques et orientales à Saint-Félix-Lauragais. L’Abbaye de Bonnefont reçoit deux spectacles avec la Cie Azurkam pour une performance cirque et musique et la « Pause Guinguette » de 20h avec Wonder Brass Quartet.

Plusieurs rendez-vous sont programmés au château de Laréole les samedi 12 et dimanche 13 avec deux concerts en « Matinales » – le folk rock d’Ernest Barbery et les lectures musicales de Naïma Chemoul – les cascades aériennes des Quat’Fers en l’air, ou la déambulation musicale des Accords’Léon.

Dans le Comminges, le festival passe par la cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges avec notamment la troupe féminine de théâtre lyrique historique et décalé des Divaskets, une « Pause Guinguette » avec La Marmaille à La Cafetière à Aurignac (lieu labélisé « Comme à la maison ») et le conte musical de Boubacar Ndiaye au Musée de l’Aurignacien.

Au programme des nombreuses visites touristiques, culturelles et patrimoniales, les découvertes du château médiéval de Saint-Félix Lauragais, de l’Abbaye de Bonnefont à Proupiary, du château de Laréole, de l’abri préhistorique d’Aurignac, ou encore une performance de peinture en direct autour de l’exposition du collectif Mardi-gras à Saint-Bertrand-de-Comminges.

Pour en savoir plus : https://cultures.haute-garonne.fr/