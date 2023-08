Joachim Pastor et Joris Delacroix en concert à Toulouse

Partager Facebook

Les producteurs Joachim Pastor et Joris Delacroix débarquent au Poney Club Toulouse ce vendredi 11 aout pour notre plus grand plaisir !

Pour Joachim Pastor, la musique a une vocation intemporelle : elle n’est pas une question de modes, de tendances ou de sorties hebdomadaires. Elle prend sa signification et son importance dans la durée. Originaire de l’écurie Hungry Music aux cotés de Worakls et NTO, avec qui il partage le goût et la scène de la techno mélodique, Joachim a toujours cultivé un son personnel, hypnotique et racé, très facilement reconnaissable.

Propulsé sur le devant de la scène à l’orée des années 2010 avec des titres composés dans sa chambre d’ado (‘Air France’, ‘Maeva’…), Joris Delacroix n’a pas tardé à imprimer sa marque sur la scène électronique hexagonale. Lorgnant tant vers le dancefloor que vers des sonorités plus éclectiques, le français originaire de Montpellier décline son univers singulier sur un premier album, ‘Room With View’, puis sur les scènes des plus grands clubs et festivals !

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/poneyclubtoulouse/

Le rendez-vous des Toulousains cet été

Du mercredi au samedi jusqu’au 9 septembre, découvrez les nouvelles « écuries » du Poney Club à l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Sur un site unique et inédit pour ce type d’événement, il sera possible de découvrir ou de redécouvrir les artistes de la scène française et internationale actuelle, de venir avec des amis ou en famille pour boire un verre et profiter des food trucks, tout en admirant le coucher de soleil sur les pistes.

Le parking P3 accueillera cette guinguette à ciel ouvert durant tout l’été ! Ce sont près de 3 000 m² de musique et de convivialité qui seront proposés avec une installation technique de pointe, une scénographie sur mesure et une immersion totale dans un décor en adéquation avec son environnement.

Un site qui permettra à ses visiteurs de passer leurs soirées d’été dans un cadre atypique à 15 minutes seulement du centre-ville en transport en commun, mais aussi un rendez-vous idéal pour les afterworks des entreprises du bassin économique de proximité.