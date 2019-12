Le Phénomène TAYC en 2020 à Toulouse

Partager Facebook

Le samedi 11 avril 2020, TAYC sera en concert au Metronum de Toulouse.

Après un Trianon et un Olympia sold-out en à peine une semaine chacun, le phénomène RnB Tayc franchit une nouvelle étape pour assoir sa renommée et annonce une tournée dans toute la France. Fraîchement signé dans un nouveau label nommé play two, cette nouvelle aventure sera l’occasion d’écrire avec son public un nouveau chapitre, celui de « Nyxia : Tome III », son nouveau projet sorti le 13 décembre dernier.

Rendez-vous le 11 avril 2020 au Metronum de Toulouse.

TAYC en concert

Samedi 11 avril 2020

Le Metronum Toulouse

Réservations : Box Office au 0534311000 ou www.box.fr