Pour sa 18e édition, du jeudi 23 au jeudi 30 juin 2022, le Marathon des mots recherche des bénévoles. Accueil et renseignement du public, accueil et accompagnement des artistes, diffusion d’information… autant d’opportunités de participer à l’organisation du festival, de découvrir ses coulisses et de vivre l’événement au plus près des auteurs et des artistes invités !

Renseignements : [email protected] – 05 61 99 64 01