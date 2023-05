Showcase, Warm Up…Le Weekend des Curiosités lance les festivités en mai !

Partager Facebook

A moins d’un mois du Weekend des Curiosités au Bikini, plusieurs événements lancent les festivités à Toulouse : trois showcases et un warm up au Connexion Live.

Si la onzième édition du Weekend des Curiosités souhaite avant tout rimer avec nouveauté, elle n’abandonne pas pour autant les vieilles traditions. Le showcase des Curiosités fait ainsi son grand retour pour continuer d’investir le centre de notre jolie ville rose et les boutiques de nos partenaires de toujours ! Le 20 mai prochain dès 18h, en plus d’une buvette et du foodtruck Papinette, le public est invité à profiter de trois concerts totalement gratuits :

PETER PALACE – DJ set chez Neiwa

7 rue Sainte Ursule, Toulouse

18h à 21h – Entrée gratuite

YELO – showcase (rap, trap, pop) chez Specimn

4 rue Temponières, Toulouse

18h à 21h – Entrée gratuite

SKS – DJ set chez Specimn

4 rue Temponières, Toulouse

18h à 21h – Entrée gratuite

Un warm up au Connexion

Grande nouveauté de cette édition, Les Curiosités propose aux festivaliers les plus motivés de s’échauffer avec la soirée Warm Up. Pour la toute première fois, 4 artistes prometteurs investiront dès 19h la scène du Connexion Live, salle toulousaine incontournable dédiée aux artistes émergents : 2TH, Arthur Ely, Gjon’s Tears et Renard Tortue.

En deuxième partie de soirée, le collectif 50CL prendra la relève sous une formule club, gratuite, pour permettre à ceux qui le souhaitent de danser tout au long de la nuit.

Infos : https://lebikini.com/tag/wec2023