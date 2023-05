Déplacement chez un concurrent pour le Toulouse Olympique

Partager Facebook

Le TO XIII se déplace chez les Bulldogs de Batley ce samedi 13 mai à 19h pour continuer sa course aux phases finales.

Après une défaite sur la pelouse de Swinton, le Toulouse Olympique va devoir effacer cette déception avec un nouveau déplacement et qui plus est face à un concurrent aux phases finales. Les hommes de Sylvain HOULES se rendent chez les finalistes de la saison précédente et actuels 6èmes du classement, les Bulldogs de Batley.

Le bilan actuel et les enjeux

Côté TO XIII, les bleus & blancs doivent relever la tête après une contre-performance à Swinton et cela commence par un succès dès ce samedi. C’est la constance qui est recherchée par le groupe Olympien qui penne à enchainer les bonnes performances à l’extérieur. Un succès sur la pelouse d’un concurrent aux phases finales serait bon à prendre tant sur le plan comptable que moral.

Côté Bulldogs, après un début de saison compliqué, les hommes de Craig LINGARD semblent avoir trouvé le bon rythme. Ils restent sur une bonne forme de 7 victoires sur 8 possibles depuis le mois de mars, la seule défaite est survenue face au Rovers de Featherstone, 26-18. Une victoire permettrait de voir les Bulldogs se rapprocher du podium et de conforter une place dans le top 6.

Les dernières fois

Sur les 10 dernières oppositions entre les Bulldogs et le TO XIII, la balance penche en faveur des Français, avec 8 victoires pour seulement 2 défaites. Le dernier revers pour les Olympiens remonte à la saison 2018 et une défaite 46-22 à l’extérieur. La dernière fois que le TO a rencontré Batley, c’était lors de la demi-finale en 2021. Les Olympiens s’étaient imposés 51-12 avant de valider son ticket pour la Super League quelques jours plus tard.