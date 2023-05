Quel est le programme de la Nuit des Musées à Toulouse ?

Partager Facebook

La 19e édition de la Nuit européenne des musées se déroulera le samedi 13 mai 2023, de la nuit tombée jusqu’à 1h du matin. Quel est le programme à Toulouse ?

Véritable succès populaire depuis 2005, cet évènement d’envergure s’inscrit dans la mission du ministère de la Culture de démocratiser l’accès à la culture et rendre accessible à tous la richesse et la diversité des œuvres des musées. Petit tour des évènements à Toulouse pour la Nuit des Musées 2023.

A Toulouse, on pourra notamment visiter la Chapelle de la Grave de 18h à 23, la Chapelle des Carmélites toujours de 18h à 23h, découvrir l’exposition de Gabriele Basilico et de Guillaume Herbaut au Château d’eau, du street art au Castelet, ou encore participer à la Precious Night au Musée Paul Dupuy.

Des animations au Musée des Abattoirs

Les Abattoirs proposent dès 18h une série d’animation dans son Musée. Animations, ateliers, show vélo, fresque collaborative, rencontres, et encore de la musique avec deux DJ Set sans oublier un coin restauration.

Infos : https://www.lesabattoirs.org/

Les Super-Héros au MSR

Episode 2. Après la réussite en 2019 d’une première Nuit des Super-Héros, le MSR remet le couvert en 2023 pour la Nuit des Musées 2023. Samedi, les toulousains sont invités à découvrir Than(at)os, de retour pour se débarrasser de l’Empire romain.

> https://www.toulouseblog.fr/la-nuit-des-super-heros-revient-a-toulouse/

A L’Envol des Pionniers

L’Envol des Pionniers participe à la 19ème édition de « la Nuit Européenne des Musées » : bal, initiations et démonstrations de danses Charleston, Saint Louis Shag, Lyndy Hop, soirée Casino, Défilé, kermesse d’antan, accès aux expositions permanentes et temporaires

> https://www.toulouseblog.fr/nuit-des-musees-embarquez-pour-les-annees-20-a-lenvol-des-pionniers/

Une Nuit des Musées tout feu tout flamme au Quai des Savoirs

De 19h à 1h, ce samedi 13 mai, le Quai des Savoirs propose une ambiance festive et enflammée autour de l’exposition Feux, mégafeux ! Avec Incandescences de Pierre de Mecquenem / Cie La Machine, braseros et autres installations lumineuses vous guideront jusqu’à l’entrée du Quai des Savoirs. Les sapeurs-pompiers s’associent à cette soirée culturelle pour vous présenter une collection d’anciens véhicules de pompiers (dès l’après-midi), leurs plus belles tenues et tout un cabinet de curiosités.

Infos : https://www.quaidessavoirs.fr/-/fermeture-exceptionnelles

La Nuit européenne des musées dans les lieux culturels départementaux

Samedi 13 mai, le Conseil départemental participe à la 19ème Nuit européenne des musées avec l’ouverture exceptionnelle en soirée du musée départemental de la Résistance & de la Déportation à Toulouse et du musée de l’Aurignacien à Aurignac dans le Comminges, avec des animations et découvertes ludiques proposées entre 17h et minuit.

> musee-resistance.haute-garonne.fr

> musee-aurignacien.com

LA NUIT EUROPEENNE DES MUSEES AU MUSEE INGRES BOURDELLE

À l’occasion de la 19ème édition de la Nuit européenne des musées qui se déroulera le 13 mai prochain, le musée Ingres Bourdelle propose une programmation autour de ce rendez- vous culturel que l’on ne présente désormais plus. En équilibre le temps d’une soirée, le musée Ingres Bourdelle propose aux petits et grands de (re)découvrir le lieu sous un œil circassien !

Infos et réservations : https://museeingresbourdelle.com/