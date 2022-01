Shopping : Maxi Zoo ouvre à Blagnac

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le 2 février prochain, l’enseigne Maxi Zoo ouvre un nouveau magasin à Blagnac dans la ZAC du Grand Nord. C’est le 5e établissement en Haute Garonne après Portet, Fenouillet, Saint Orens, Saint Gaudens et Rouffiac.

Avec une équipe de 4 personnes recrutées, ce nouveau magasin de 615 m² propose tout le nécessaire pour le bien-être des chats, chiens, rongeurs, oiseaux, poissons et basse-cour. Alimentation, friandises, produits de soins et d’hygiène, jouets ou encore couchages… Une offre de plus de 7 200 références allant du 1er prix au super premium sont proposées à la clientèle.

Ce nouveau magasin propose de nombreux services, notamment :

– un espace “pesée” ;

– un Toutou Bar avec des croquettes gratuites et de l’eau fraîche à disposition ;

– un marché à friandises permettant aux clients de choisir parmi plus de 20 recettes

Maxi Zoo Blagnac

3 allée Emile Zola

Zac du Grand Noble ( à coté du Mega CGR)

31700 Blagnac