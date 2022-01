Festival « Eclats de Musique » débute à Montauban

Partager Facebook

Le Festival Eclats de Musique de l’Orchestre de la Cité d’Ingres débute à Montauban ce vendredi !





Du 28 janvier au 16 février, l’Orchestre de la cité d’Ingres proposera la 8e édition du festival Éclats de Musique avec au programme une série de concerts gratuits autour d’un répertoire varié. L’ambition ? Faire découvrir la musique classique, du monde, le jazz et le chant au plus grand nombre !

Depuis sa création en 1979, l’Orchestre de la cité d’Ingres enchante les oreilles des Tarn-et- Garonnais. Composé d’une quarantaine de musiciens, professeurs du Conservatoire de Montauban, intervenants professionnels extérieurs et élèves des classes supérieures, l’OCI offre aux Montalbanais, Tarn-et-Garonnais et au-delà aux habitants de la région Occitanie, un éventail de concerts riches et variés.

Programme :

Quatuor Éphémère

Vendredi 28 janvier 20h | La Muse (Bressols)

Quatuor vocal a capella

À la fois joyeux et contemplatif, un répertoire pour 4 chanteurs à capella, du 16° siècle à nos

jours. Christopher Gibert, Amandine Bontemps, Lucile Rentz, Malo Evrard

Gratuit (Participation libre) Sans réservation.

Écho des Temps Passés

Samedi 29 janvier 17h30 | Musée Ingres-Bourdelle

Trio de cors

Trois cornistes retracent l’évolution de la facture instrumentale du cor au travers de quatre

périodes : classique, romantique, moderne et jazz. Éric Rutschlé, Éric Villevière, Ludovic

Marchioro. Gratuit (Participation libre)

Sur réservation museeingresbourdelle.com

Jazz d’hier, jazz d’aujourd’hui

Dimanche 6 février 16h | Espace VO

Classe de jazz du conservatoire

Pour le plus grand bonheur des amateurs de jazz, la classe de jazz du Conservatoire de

Montauban propose un medley, sous l’impulsion de son nouveau professeur Juhani

Sinkkonen.

Gratuit (Participation libre) Réservation au VO [email protected]

Mandiwa

Vendredi 11 février20h | Médiathèque Mémo

Trio jazz métissé

Trio de jazz métissé, autour de pièces de musique traditionnelle africaine, instillée de jazz et

de blues, entre exotisme et classicisme. David Clavel, Dirk Vogeler, Jean -Loup Perry.

Gratuit sur réservation à la Mémo 05 63 91 88 00

Contresax

Mercredi 16 février 20h | Médiathèque Mémo

Duo saxophone contrebasse

Ce duo atypique et insolite nait d’une envie de réunir deux instruments pourtant

complémentaires, dans des styles de musique allant du baroque au contemporain. Eugénio

Romano (contrebasse), Hugo Schmitt (saxophones).

Gratuit sur réservation à la Mémo 05 63 91 88 00