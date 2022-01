Partager Facebook

Le demi de mêlée du Stade Toulousain, Antoine Dupont, fait la une du magazine GQ. Un numéro spécial sport avec le meilleur joueur du monde.

En peignoir jaune Balenciaga Couture, GQ met à l’honneur la force et le talent d’Antoine Dupont pour sa une du mois de février. Le magazine revient sur le parcours du joueur de Toulouse, élu meilleur joueur du monde 2021, mais ce n’est pas tout. Dans ce numéro spécial sport, on pourra découvrir la mode et le style à travers le surf et tant d’autres choses.