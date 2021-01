Shirley Souagnon en spectacle à la Comédie de Toulouse en 2021

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’excellente Shirley Souagnon présentera son nouveau spectacle « Etre Humain » le 1er avril 2021 à la Comédie de Toulouse.

Dans ce nouveau spectacle « Être humain », Shirley s’affranchit des modèles de pensées préconçus pour vous faire rire sur notre existence. « C’est quoi être humain ? On se pose peu la question et pourtant c’est notre fonction principale, être humain. On n’en connaît même pas la définition ! Vas-y cherche…Tu vois ? T’as besoin de Google. Repensons-nous, repensons notre monde pour qu’il nous appartienne de nouveau, au moins pendant une heure ! » nous explique l’humoriste.

Rendez-vous le 1er avril 2021 à la Comédie de Toulouse.

> http://www.lacomediedetoulouse.com/