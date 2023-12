Samedi, première des deux dates de Shaka Ponk à Toulouse

Partager Facebook

Shaka Ponk sera en concert au Zénith Toulouse Métropole ce 2 décembre avant de revenir en novembre 2024.

Après plusieurs années d’absence, 2023 marque le grand retour de Shaka Ponk. Des shows de pure énergie, Punk et Rock n’Roll dans plus de 40 salles à travers toute la France. Cette fois, ne les ratez sous aucun prétexte car ce sera… THE FINAL FUCKED UP TOUR !

Après une date complète le 2 décembre prochain au Zénith, le groupe présentera son dernier album une nouvelle fois en novembre 2024. Un véritable événement à ne pas rater sur scène !

Réservations : bleucitron.net