Photographie : 14e édition du Festival MAP de Toulouse en juin !

Du 3 au 19 juin, le Festival Map de Toulouse signe son retour pour une 14e édition solaire et lumineuse.

Le Festival Photo MAP Toulouse revient avec un 14e volet placé sous le signe de la joie et des célébrations ! Pendant deux semaines, la programmation photographique rassemblera le public autour de la créativité, de la diversité et de la musique. Et, comme chaque année, grands noms de la photo et talents émergents se succéderont autour de plusieurs expositions.

Créateur de lien social et ancré dans le paysage culturel local depuis 2008 au cœur de la métropole Toulousaine, le Festival MAP attache une importance particulière à rendre la culture photographique accessible à tous et sensibiliser le grand public à la discipline. Depuis sa création, il est entièrement gratuit.

Côté programmation, le festival propose six expositions faisant écho à la musique avec différente écritures et sept expo tournées vers la diversité crative, locale et internationale. En tout, c’est 10 artistes invités dont 8 femmes de 4 nationalités différentes. Avec surtout la présence de Jane Evelyn Atwood au Château de Laréole jusqu’au 25 septembre.

L’INA sera à l’honneur aussi. Deux expositions seront à découvrir sur les thèmes des fonctionnements du service photo et des images culte de ce dernier.

Enfin, des artistes lauréats de prix seront présents pour exposer sur Toulouse:

> À découvrir : l’exposition de Julie Joubert lauréate Grand Prix Map 2022 / Conseil Départemental de la Haute Garonne.

> Le Prix Révélation / Face à la Mer.

> L’exposition « Coup de pouce talent local » par Juliette Mas, en partenariat avec le Centre Culturel Bonnefoy.

Les lieux du Festival MAP 2022

• L’ANCIEN CENTRE DE TRI POSTAL DE LA GARE MATABIAU

• LE CENTRE CULTUREL BONNEFOY

• LE CHÂTEAU DE LARÉOLE

LE PARVIS DE LA GARE MATABIAU

MAP Toulouse

Du 3 au 19 juin

Toulouse