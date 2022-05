Les cinémas Gaumont Toulouse fêtent le couronnement d’Elizabeth II !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce jeudi 2 juin, à leur manière, les Gaumont Toulouse Wilson et Labège célèbrent le jour anniversaire du couronnement de la Reine d’Angleterre, Elizabeth II, avec la diffusion d’un documentaire exclusivement au cinéma.

Elizabeth, Regard(s) Singulier(s) est un portait cinématographique unique, moderne et exaltant d’une reine hors normes mais aussi d’une femme : touchante, espiègle, insaisissable.

Réalisé par Roger Michell (Coup de foudre à Notting Hill, The Duke), ce film inédit offre un regard original sur son règne à la longévité inégalée qui a profondément marqué l’histoire des XXe et XXIe siècles.

Sans voix off, riche de la quintessence de centaines d’heures d’archives rares jusqu’à inédites – en étroite collaboration avec Buckingham -, ce film est un témoignage unique sur la famille royale et la vie extraordinaire d’Elizabeth, plus que jamais au zénith de sa popularité et de son rayonnement.

Alors que nous célébrons les 70 ans de son règne, ce documentaire propose un regard thématique se détachant d’une narration chronologique habituelle et retrace tous les moments forts de sa vie.

Une séance événement à vivre le jeudi 2 juin à 20h, jour anniversaire du couronnement, dans les cinémas Pathé et Gaumont.

Réservation www.cinemaspathegaumont.com