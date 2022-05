Nos 9 Coups de Coeur du Weekend des Curiosités 2022 !

Partager Facebook

Dans une semaine, le Festival du Weekend des Curiosités s’installe de nouveau au Bikini. Toulouse Blog a sélectionné ses 9 coups de coeurs / attentes de cette édition.

Il a fallu être patient pour retrouver le festival au Bikini. Faut dire qu’un Covid est passé par là avec toutes les restrictions qui en découlent. Du 2 au 5 juin, le public se frottera à plusieurs groupes et artistes sur les différentes scènes du Bikini. Un festival où la nouveauté est à l’honneur pour le plus grand bonheur de nos oreilles. Au détour d’un line up chargé, on a sélectionné quelques artistes qui nous tarde de découvrir sur scène. Entre attentes et coups de coeurs, on vous propose un Top 9 assez subjectif (Neuf comme la nouveauté) !

The Absolut Company Creation : BPM x Molécule

Un performance live controlée et augmentée par le cerveau d’un artiste. Cet artiste est le musicien expérimental Molécule. Un artiste qui enregistre ses sons dans des conditions extrêmes. On mélange le tout et on obtient la première soirée : Hâte !

Jacques

Aussi décalé que brillant, le trublion de la scène electro française est de retour en 2022 avec LIMPORTANCEDUVIDE. Jacques c’est une expérience à part entière !

Lombre

Lombre nous saisit à point avec des textes et des mélodies précises et touchantes. Dans la lignée d’un Gergio, Ben Mazué ou encore Gale Faye, l’enfant de Rodez est tout simplement à voir sur scène !

Lewis OfMan

Avec son album « Sonic Poems », le multi-instrumentiste français prouve un savoir faire minutieux dans un univers de liberté et d’inventive totale. Du haut de ces 23 ans, il ensoleille notre début d’année avec le sens de la mélodie. Lewis OfMan est immanquable !

Julien Granel

Un artiste, c’est un univers. On prend souvent son billet pour monter dans une navette où il nous conduit vers des lieux dont on avait pas idée ! Julien Granel est de ceux là ! Et quand on voit sa planète, on a envie d’y rester quelques jours ! Une soirée au Weekend des Curiosités, c’est déjà ça !

Oscar Anton

Une voix qui réchauffe. Une mélodie qui embarque. Oscar Anton nous offre des chansons pop-folk subtiles et touchantes.

The Doug

Son flow, sa sensibilité, des textes ciselés, The Doug nous touche. Le français fait une entrée fracassante dans notre playlist. Il le fera sûrement dans la votre avec le Weekend des Curiosités !

Chien Méchant

Approchez ! N’ayez pas peur ! Ici rien de dangereux avec ce Chien Méchant là. Le duo electro parisien distille ses sons pour nous les servir frappé !

Contrefaçon

Attention, vous allez prendre une claque ! Oubliez le nom, ici pas de contrefaçon, seulement du talent et une bonne dose de créativité. Vérifier les normes sismiques du Bikini, car les murs vont trembler !

Programmation

jeudi 2 juin – 20h à 00h

The Absolut Company Creation : BPM x Molécule

vendredi 3 juin – 18h30 à 5h30

Jacques ◦ Johnnie Carwash ◦ Lewis OfMan ◦ Lombre

Mangabey (live) ◦ MNNQNS ◦ November Ultra ◦ Oden & Fatzo (live)

Romane ◦ RONI & NSDOS (Nehza Records) ◦ Tour-Maubourg (live) ◦ Visceral

samedi 4 juin – 18h30 à 5h30

Contrefaçon ◦ Godford ◦ Greg & Sylvère (La Créole) ◦ Julien Granel

Lulu Van Trapp ◦ Maxence ◦ Oscar Anton ◦ Quasi Qui ◦ Suzuya

The Doug ◦ u.r.trax ◦ Zaho de Sagazan ◦ Zinée

dimanche 5 juin – 15h à 21h

UN*DEUX + Guests

Pour en savoir plus : www.leweekenddescuriosités.com