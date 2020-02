Revivez le son des Fab Four avec The Rabeats à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

The Rabeats en concert ce vendredi soir à Toulouse

Après deux concerts complets à l’Olympia (Paris), retrouvez The Rabeats ce vendredi 7 février au Zénith Toulouse Métropole.

Depuis 20 ans, les Rabeats s’attachent à perpétuer la mémoire des Beatles sur scène dans leur spectacle « Hommage aux Beatles ». Avec plus de 1000 concerts à leur actif, ayant conquis plus de 1 million de spectateurs à travers le monde, les Rabeats sont devenus incontournables. Les Rabeats reviennent avec un nouveau spectacle en 2020 pour fêter ces 20 ans de tournée : Le Best Of The Beatles ! Les plus grands titres que les fabs four ont joués sur scène et composé pendant leur carrière, vous viendrez voir les Rabeats vous verrez Les Beatles !

The Rabeats

Le 7 février au Zénith de Toulouse

www.bleucitron.net