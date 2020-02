Lidl Starligue : Le PSG trop fort pour le FENIX Toulouse

Partager Facebook

Pour la cloture de la 14e journée de Ligue 1, le FENIX Toulouse Handball s’est incliné au Palais des Sports face au leader, le PSG (28-36).

Les toulousains ont quand même tenu la dragée haute face aux parisiens. Porté par un Palais des Sports à guichets fermés, avec une grande ambiance, Toulouse menait à la pause d’un petit but (17-16). Ce qui n’est pas suffisant face à l’ogre parisien qui décide d’accélérer en second période. Grâce à une belle défense et une attaque portée par le duo Hansen (10 buts) et Nahi (8 buts), le PSG empoche une 14e victoire de rang.

Le FENIX Toulouse reste lui 5e à hauteur de Montpellier (4e) mais avec deux points de retard sur Nîmes (3e).