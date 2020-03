Restezchezvous : Spring at home Festival, ce samedi soir !

Partager Facebook

Propulsé par Augustin Charnet (Kid Wise) et Mathilda (After Marianne), rendez-vous avec le Spring at home Festival ce samedi 28 mars dès 20h30. Une idée pour oublier le confinement !

Nouvelle belle initiative de toulousains. Ce samedi dès 20h30, le public aura rendez-vous pour un nouveau e-festival avec un line up incroyable. Sur une idée de Augustin Charnet (Kid Wise) et Mathilda (After Marianne), le Spring at home Festival propose que plusieurs artistes se retrouvent pour une soirée de festival , à l’ancienne, au lieu d’être chacun sur sa page Instagram ou Facebook.

Pour cette première, depuis chez eux, mais pour une seule soirée, on aura droit aux lives de Cali, Brain Orchestra, Lucas V, James The Prophet, Mathilda, Augustin Charnet, Slow Meadow ou encore Morgane Imbeaud, Seezy et Waxx (ce dernier offrira une conférence).

Plus d’informations : https://www.instagram.com/springathomefestival