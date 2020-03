Un confinement musical avec le Metronum de Toulouse

Partager Facebook

Malgré l’arrêt des concerts, le Metronum de Toulouse continue de proposer de la musique en cette période de confinement liée à la lutte contre le Coronavirus COVID-19.

Le lieu en lui même a été réquisitionné et transformé en centre de consultation pour le COVID 19, mais le Metronum continue quand même de proposer de la musique. Cette fois en ligne.

Chaque jour, on peut découvrir des rendez-vous réguliers comme des inédits, des moments à revivre seront proposés à travers de contenus audio ou vidéo, des interviews, anecdotes, playlists, etc…Pour toute la famille, le Metronum propose aussi des ateliers réaliser à la maison.

La salle toulousain en appelle aussi à vos souvenirs en vous invitant à partager des moments au Metronum sur les réseaux sociaux.

Enfin, le Metronum lance un fil musical inédit avec la complicité d’artistes toulousains : « Donne le Tempo ! ». Le principe ? Des musiciens se prêteront au jeu de l’enregistrement confiné et se lanceront un défi d’interprétation comme une course de relais. Pour suivre la cadence et vibrer ensemble, rendez-vous sur les réseaux sociaux là aussi.

Pour suivre le Metronum de Toulouse :

> https://metronum.toulouse.fr/

> https://www.instagram.com/lemetronum/

> https://www.facebook.com/MetronumToulouse/