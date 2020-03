Stade Toulousain : Maxime Médard évoque son confinement sur BeIn Sports

Partager Facebook

Le joueur de Toulouse Maxime Médard évoque son confinement avec Claire Arnoux pour BeIn Sports.

L’arrière international du Stade Toulousain, Maxime Médard, s’est entretenu avec les journalistes de BeIn Sports Claire Arnoux et Clara Paban pour le rendez-vous Allo BeIN. Le joueur de Toulouse raconte son quotidien entre confinement et maintien d’une activité physique avant une possible reprise du Top 14. (https://www.beinsports.com/france/rugby/video/allo-bein-medard-les-matchs-en-semaine-pourqu/1440120)

Toujours dans Allo BeIn, c’est au tour de Maxime Mermoz d’évoquer son avenir dans une autre vidéo. Le centre du Stade Toulousain est actuellement blessé et ne sait pas si il continuera un an de plus. On vous laisse découvrir son intervention : https://www.beinsports.com/france/rugby/video/allo-bein-retraite-repoussee-pour-maxime-merm/1436021