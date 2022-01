Report du spectacle One Night of Queen !

Rendez-vous en 2023 pour le concert de One Night of Queen à Toulouse !

Plusieurs membres de l’équipe de ONE NIGHT OF QUEEN, dont le chanteur Gary Mullen ont été testés positif au Covid. Aussi, en raison de la propagation de l’épidémie et des restrictions sanitaires en vigueur, la production est contrainte de reporter l’ensemble de la tournée, et notamment le concert prévu le samedi 22 janvier 2022 au Lundi 23 janvier 2023 à 20h au Zénith Toulouse Métropole.

Les billets initialement achetés restent valables sans aucune démarche. Remboursements possibles auprès du point de vente initial avant le 31/03/2022.