Le Toulouse FM Bus sillonne la ville rose

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouse FM prend son bus pour rencontrer les toulousains dès ce vendredi 5 juin !

Le « Toulouse FM Bus », conçu en partenariat avec le voyagiste toulousain Duclos, sera inauguré ce vendredi 5 juin à l’occasion d’une émission matinale réalisée totalement en direct depuis la rocade toulousaine, de 7h30 à 9h30. Louis, Nico & Elsa, de la Team du Matin, accompagneront les automobilistes et l’ensemble des auditeurs au cœur de leur vie quotidienne et à leurs côtés dans les bouchons de l’une des villes le plus embouteillées de France.

Au programme de cette émission spéciale : divertissement, musique, infos locales, jeux, bons plans, infos trafic en temps réel… et distribution de chocolatines aux salariés d’une entreprise toulousaine dans le cadre de l’opération « Toulouse FM offre le petit dej’ à vos collègues de travail » !

Un bus pour être plus proche

Cet immense véhicule cabriolet, entièrement décoré aux couleurs de la radio, permet désormais à l’équipe de la station de parcourir la ville rose et toute la région au plus proche de ses auditeurs ainsi que d’appuyer sa présence sur le terrain lors des nombreux évènements auxquels elle est associée… tout en respectant les règles de distanciation sociale nécessaires pour la sécurité de tous !

Toulouse FM diffuse ses programmes à Toulouse (92.6), Auch (88.6), Pamiers (102.9) et Ax-les-Thermes (95.6), sur son application mobile et son site internet www.toulousefm.fr