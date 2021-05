Coupe d’Europe : Pas d’écran sur les terrasses, Le Capitole fermé pour la finale du Stade Toulousain

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Retransmission interdite sur les terrasses et la place du Capitole à Toulouse pour la finale de la Coupe d’Europe samedi entre le Stade Toulousain et la Rochelle.

La finale de la Coupe d’Europe de rugby aura lieu samedi 22 mai prochain. Ce rendez-vous incontournable placera le Stade Toulousain et le sport au cœur de l’attention. Malheureusement, alors que tout le monde se déconfine, la préfecture de Haute Garonne a annoncé que les terrasses des bars et restaurants de Toulouse ne pourront pas retransmettre la rencontre. Les places du Capitole et Saint Pierre seront fermées au public.

Dans un communiqué, la Préfecture de Haute-Garonne explique que la finale « les risques liées à l’épidémie restent persistants, et nécessitent que certaines restrictions perdurent. Cet événement doit donc être étroitement articulé avec les mesures sanitaires qui seront en vigueur à compter du 19 mai et la nécessité de limiter les risques de contamination. »

« Au moment où un certain nombre d’établissements vont pouvoir rouvrir, où les terrasses des cafés et restaurants seront de nouveau accessibles, il est essentiel d’éviter tout rassemblement massif et incontrôlé susceptible de faire repartir à la hausse la circulation du virus. C’est une inquiétude forte qu’expriment de nombreux professionnels de la santé, de l’industrie et de la restauration, mais aussi un grand nombre de nos concitoyens, effrayés à l’idée de se retrouver face à une marée humaine l’après-midi du match de rugby » explique le préfet de Toulouse.

Après un échange approfondi avec l’Agence régionale de santé, Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole et les élus de la Métropole, Didier Lacroix, président du Stade Toulousain, la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne, les représentants de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie, Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, annonce une première série de mesures afin de limiter les attroupements et l’afflux massif de personnes sur les terrasses des bars et restaurants alors même qu’une jauge leur est imposée. Ces mesures sont le suivantes :

> interdiction de retransmission du match sur les terrasses des bars, restaurants et dans l’espace public.

> fermeture anticipée à 19h des terrasses des bars et restaurants du centre-ville de Toulouse (la partie de la ville délimitée par les boulevards)

> interdiction de consommation et de vente d’alcool sur la voie publique ;

> interdiction d’accès à l’espace central de la place du Capitole et de la place Saint-Pierre.