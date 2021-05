Toulouse. Le Bazacle ouvre ses portes le 25 mai

Partager Facebook

Après 6 mois de fermeture en raison de la pandémie du Covid-19, les espaces EDF Bazacle vont ouvrir à nouveau les portes de son musée et de sa centrale hydroélectrique le 25 mai prochain.

Les visiteurs pourront profiter d’un programme riche avec des visites guidées de la centrale hydroélectrique et deux expositions, l’une présentée au Pont Mécénat : l’exposition de dessins de presse « Ça chauffe pour la Planète ! » et l’exposition photo inédite à la Galerie de l’Œil : « La beauté sauvera le monde », par le photographe Thierry Suzan.

Coté expositions :

– L’exposition de dessins de presse de Cartooning for Peace « Ça chauffe pour la planète! » est prolongées jusqu’au 2 janvier 2022 – au Pont des Mécénat – 30 dessins de presse du monde entier pour tirer la sonnette d’alarme sur l’état de notre planète ! À découvrir, des dessins de Chapatte (Suisse), Tignous ou Plantu (France). À découvrir sans attendre !

Des visites guidées de l’Expositions sont prévues les les Week-ends – 29 et 30 mai, 5 et 6 juin, 1é et 13 juin, 19 et 20 juin, 26 et 27 juin à 15h.

– L’exposition photo « La beauté sauvera le monde » du célèbre reporter photographe Thierry Suzan, jusqu’au 12 septembre – Une exposition composée de 20 photographies du grand reporter Thierry Suzan incite chacun à se laisser surprendre par la force de vie qui émane du monde animal.

À ne pas rater, les 12 et 13 juin, le grand reporter Thierry Suzan sera présent au Bazacle pour présenter son exposition.

Côtés Visites guidées :

– Visites guidées thématiques « Environnement & Histoire » – Découverte des poissons qui peuplent la Garonne, des anciens métiers de la Garonne ou encore de l’histoire des moulins flottants – les vendredis 28 mai, 4 juin, 11 juin, 18 juin, 25 juin à partir de 16h.

– Visites guidées « électriques » de la centrale – Visite et découverte de la centrale hydroélectrique – les samedis et dimanches 29 et 30 mai, 5 et 6 juin, 12 et 13 juin, 19 et 20 juin, 26 et 27 juin à partir de 16h.

Réservations par tél au 05 62 30 16 00 ou à l’accueil du Bazacle – port du masque et chaussures fermées obligatoire.

Infos : bazacle.edf.com