Le Muséum de Toulouse rouvre avec l’expo « Magies Sorcelleries »

Le 19 mai prochain, le Muséum de Toulouse rouvrira ses portes au public avec l’exposition « Magies Sorcelleries ». Elle est prolongé jusqu’à la fin de l’année.

En décembre dernier, le Muséum espérait recevoir le public pour dévoiler sa nouvelle exposition. Entre deux confinements, et la fermeture des lieux culturels, impossible de découvrir « Magies Sorcelleries ». Le 19 mai 2021, ce sera enfin l’occasion de rentrer dans un monde incroyable. Un monde teasé depuis plusieurs mois à travers des conférences, des podcasts et autres animations en ligne.

Avec « Magies et Sorcelleries, le Muséum de Toulouse s’est associé au musée des Confluences de Lyon pour proposer une exposition unique en son genre autour des magies. Mêlant collections historiques des deux musées et dispositifs magiques, l’exposition Magies Sorcelleries explore l’universalité et l’intemporalité des magies ainsi que la lisière entre savoirs scientifiques et savoirs occultes.

Les acteurs de la magie, de la figure du magicien à celle de la sorcière, ont façonné nos imaginaires mais révèlent des questions sociétales bien réelles, que ce soit une quête d’un réenchantement du monde, le souhait d’un retour à la nature et aux spiritualités ancestrales ou même des revendications féministes et progressistes.

Ce sont tous ces aspects et bien d’autres encore qu’explore l’exposition Magies-Sorcelleries. A travers une scénographie théâtralisée et immersive, totalement enchanteresse, l’exposition embrasse les magies et les sorcelleries à travers le temps et l’espace et interroge notre rapport à l’autre et au monde, nos représentations actuelles et nos attentes.

Pénétrez dans un univers incroyable dès le 19 mai au Muséum de Toulouse !

Infos : https://www.museum.toulouse.fr/