Rendez-vous ce week-end avec le Festival BD de Colomiers !

Du 17 au 19 novembre 2023, le Festival BD de Colomiers revient pour une nouvelle édition haute en couleur pour un programme exceptionnel !

Ce weekend, nos regards se tournent vers Colomiers pour l’un des festivals les plus attendus par notre rédaction. La nouvelle édition du Festival BD revient le temps d’un weekend les 17, 18 et 19 novembre. Cette année, c’est l’artiste Simon Bailly qui a concocté une affiche colorée nous invitant au voyage. Car, le festival est un voyage entre rencontres, ateliers, séances de dédicaces ou encore du cinéma, des spectacles, de la musique et même du sport. La Bande Dessine rencontrera tous les arts pour une expérience unique.

La programmation se dévoile petit à petit et on connait le noms des expositions et animations du weekend : Blexbolex, Chloé Wary, Lisa Blumen, Jérémy Perrodeau, Anne-Margot Rastein, Camille Blandin, Clement Vuillier, Cyril Pedrosa, Aude Bertrand ou encore Olivia de Bona. On pourra découvrir leurs oeuvres et même voir des créations en direct. Salon tatouage éphémère, roller derby dessiné, création de fresque en direct, les artistes redoubleront d’inventivité.

Le rendez-vous est pris pour ce weekend du 17 au 19 novembre à Colomiers.

Festival BD

Du 17 au 19 novembre

Colomiers

www.bdcolomiers.com