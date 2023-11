Concours. Gagnez vos places pour le Girls Don’t Cry Festival à Toulouse !

Partager Facebook

Le Girls Don’t Cry Festival est une fête douce et euphorique, une bouffée d’air pour regonfler nos poumons dans un champ de ruines asphyxiant. Contre l’ordre mortifère du monde, les forces artistiques et activistes s’unissent pour un weekend tendre et joyeux. Le Girls Don’t Cry Festival est le rendez-vous des corps qui s’étreignent et se mêlent pour érupter comme un volcan.

Toulouseblog vous offre des places pour le vendredi 24 novembre !

Et cette soirée de vendredi sera exceptionnelle avec le live de Mika Oki.Cette artiste visuelle franco-japonaise basée à Bruxelles travaille avec la vidéo, le son et l’électroacoustique pour créer des textures abstraites et des images mentales qui recoupent parfaitement les mondes du rythme des clubs et l’expérimentation ambiante. Balayant un large spectre musical, ses mixes voyagent à la fois physiquement et émotionnellement entre UK Bass, IDM, Acid, Jazz, Indus et Electro-Acoustique.

On découvrira aussi Ohjeelo.L’artiste ivoirienne basée à Paris offre un patchwork coloré et mouvementé en oscillant entre musique caribéenne, afro beats et musique de club hybride. Ses résidences sur Rinse France et Oroko Radio ne dérogent pas à la règle, mêlant bouyon, grime, coupé-décalé ou encore jungle, tel le portrait sonore de son parcours musical.

Enfin, Vendredear sera aussi de la partie. Les mix de vendredear mettent en avant la scène électronique d’avant-garde et l’expérimental club, mais aussi des tracks oubliées avec un goût prononcé pour le gabber, les mélodies hyperpop, trance et déconstruites.

Girls Don’t Cry Festival

Vendredi 24 novembre

Le Metronum Toulouse