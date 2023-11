100 ans de musiques Disney à Toulouse

Partager Facebook

Pour les 100 ans de la firme aux grandes oreilles, rendez-vous le 17 novembre 2023 au Zénith de Toulouse avec les plus grands chefs d’oeuvre de Disney.

Le temps d’une soirée, renouez et redécouvrez les classiques de Disney et ses mélodies de légende. Le concert donnera le la avec plus de 500 artistes sur scène pour près de 3h de musique et de chansons. Sublimés par un orchestre philharmonique de plus de 100 musiciens, 350 choristes, danseurs, chanteurs solistes, voix officielles Disney, groupes de rock et de jazz…on pourra revoir et se souvenir de grands moments de cinéma.

Au programme, les musiques et chansons de Cendrillon, Aladdin, la Petite Sirène, le Roi Lion, la Belle et la Bête, Mulan, Tarzan et tant d’autres… ainsi que celles des nouveaux incontournables Vaïana, la Reine des Neiges ou encore Encanto, sans oublier les musiques mythiques des univers Marvel, Pixar, Pirates des Caraïbes et Star Wars, seront jouées en direct.

A Toulouse, rendez-vous le vendredi 17 novembre 2023 au Zénith de Toulouse.

Réservations : www.box.fr